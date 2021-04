Cinema Virzì Ugl | “La sperimentazione sulla pelle degli Esercenti | missione impossibile la visione di un film”

Leggi su uglsicilia

(Di lunedì 5 aprile 2021) “C’è un piano per la riapertura delle sale a maggio, secondo quanto abbiamo appreso, si sta ragionando su test da praticare come quelli effettuati in Spagna, a Barcellona. Al momento, sul tavolo del capo di gabinetto del MiC, Lorenzo Casini, sono allo studio tre protocolli e si parla portare la soglia di capienza delle sale ... L'articolo UGL SICILIA.