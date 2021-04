Cinema | la censura dei film va in soffitta

(Di lunedì 5 aprile 2021) di Manuela Ballo Una data storica: è stata, oggi, abolita latografica in Italia. Va finalmente in"quel sistema di controlli e interventi che consentiva ancora allo Stato di ...

Agenzia_Ansa : Abolita definitivamente la censura cinematografica. Franceschini firma il decreto, che istituisce la Commissione pe… - MiC_Italia : Cinema, @dariofrance: «Abolita definitivamente la censura cinematografica». Nasce la commissione di classificazione… - repubblica : Dario Franceschini: 'Abolita definitivamente la censura cinematografica' - AlexSanna38 : RT @TerreImpervie: Franceschini: censura del cinema abolita definitivamente Che è come dire 'il cinema italiano non conta più un cazzo' - infoitcultura : Censura e cinema, arriva la riforma Addio alla commissione che bloccò «Ultimo tango» -

Era il 1913, e ilsi era appena annunciato, che già i governanti pensarono a varare la prima legge sullaallo scopo, guarda caso, di impedire la rappresentazione di spettacoli osceni o ...Film, questi, letteralmente massacrati dallapoi diventata ben più accomodante e permissiva. Forse perché il, soprattutto quello italiano, ha perso in anni recenti la capacità e la ...Il ministro Franceschini si è così espresso: "abolita la censura cinematografica, definitivamente superato quel sistema di controlli e interventi che ...Una svolta epocale per il mondo dello spettacolo in Italia. E' stata abolita la censura cinematografica. Il ministro della Cultura Dario Franceschini infatti ...