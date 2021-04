Cinema | addio a Giuseppe Pinori | storico direttore della fotografia

(Di lunedì 5 aprile 2021) Roma, 5 apr. – (Adnkronos) –per numerosi film, è morto a Roma sabato 3 aprile all’età di 92 anni. Era nato a Tagliacozzo (L’Aquila) il 15 settembre 1928.sua filmografia fanno parte titoli significativi del nuovod’autore come “Ecce bombo” (1978) di Nanni Moretti, “Maledetti vi amerò” (1980) e “La caduta degli angeli ribelli” (1981) di Marco Tullio Giordana.ha collaborato con registi come Pier Paolo Pasolini, Lucio Fulci e Romano Scavolini ed ha insegnatoper ilpresso l’Accademia deldi Cinecittà (Act Multimedia), insieme a Franco Di Giacomo.Artdigiland nel 2019 ha pubblicato un volume ...

Il Tempo

Pinori ha collaborato con registi come Pier Paolo Pasolini, Lucio Fulci e Romano Scavolini ed ha insegnato Fotografia per ilpresso l'Accademia deldi Cinecittà (Act Multimedia), ...Pinori è accanto a Giorgio Albertazzi per il suo film da regista 'Gli angeli del potere' (1989) e sviluppa una grande amicizia con Romano Scavolini. Tra i moltissimi volti di grandi attori illuminati ...Roma, 5 apr. - (Adnkronos) - Giuseppe Pinori, storico direttore della fotografia per numerosi film, è morto a Roma sabato 3 aprile all'età di 92 anni. Era nato a Tagliacozzo (L'Aquila) il 15 settembre ...