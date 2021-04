Cinema: addio a Giuseppe Pinori, storico direttore della fotografia (Di lunedì 5 aprile 2021) Roma, 5 apr. – (Adnkronos) – Giuseppe Pinori, storico direttore della fotografia per numerosi film, è morto a Roma sabato 3 aprile all’età di 92 anni. Era nato a Tagliacozzo (L’Aquila) il 15 settembre 1928. della sua filmografia fanno parte titoli significativi del nuovo Cinema d’autore come “Ecce bombo” (1978) di Nanni Moretti, “Maledetti vi amerò” (1980) e “La caduta degli angeli ribelli” (1981) di Marco Tullio Giordana. Pinori ha collaborato con registi come Pier Paolo Pasolini, Lucio Fulci e Romano Scavolini ed ha insegnato fotografia per il Cinema presso l’Accademia del Cinema di Cinecittà (Act Multimedia), insieme a Franco Di Giacomo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 aprile 2021) Roma, 5 apr. – (Adnkronos) –per numerosi film, è morto a Roma sabato 3 aprile all’età di 92 anni. Era nato a Tagliacozzo (L’Aquila) il 15 settembre 1928.sua filmografia fanno parte titoli significativi del nuovod’autore come “Ecce bombo” (1978) di Nanni Moretti, “Maledetti vi amerò” (1980) e “La caduta degli angeli ribelli” (1981) di Marco Tullio Giordana.ha collaborato con registi come Pier Paolo Pasolini, Lucio Fulci e Romano Scavolini ed ha insegnatoper ilpresso l’Accademia deldi Cinecittà (Act Multimedia), insieme a Franco Di Giacomo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

