Cinema | addio a Giuseppe Pinori | storico direttore della fotografia 2

(Adnkronos) - Pinori è accanto a Giorgio Albertazzi per il suo film da regista "Gli angeli del potere" (1989) e sviluppa una grande amicizia con Romano Scavolini. Tra i moltissimi volti di grandi attori illuminati da Pinori, che amava molto anche fotografare sul set: Mario Adorf, Tina Aumont, Fabrizio Bentivoglio, Lucia Bosè, Barbara Bouchet, Giulio Brogi, Flavio Bucci, Piera Degli Esposti, Gabriele Ferzetti, Giuliano Gemma, Fosco Giachetti, Clio Goldsmith, Leo Gullotta, Alessandro Haber, Harvey Keitel, Philippe Leroy, Vittorio Mezzogiorno, Enrico Montesano, Gianni Morandi, Amedeo Nazzari, Paola Pitagora, Kim Rossi Stuart, Lina Sastri, Renato Scarpa, Rosanna Schiaffino, Gianmaria Volonté, Milena Vukotic.

Addio a Giuseppe Pinori, maestro della luce Ha insegnato Fotografia per il cinema presso l'Accademia del Cinema di Cinecittà (ACT Multimedia), insieme a Franco Di Giacomo. Nel 2019 era uscito un volume monografico sul suo lavoro: Giuseppe

Addio a Giuseppe Pinori, la luce come compagna Era nato a Tagliacozzo (L'Aquila) il 15 settembre 1928. Della sua filmografia fanno parte titoli significativi del nuovo cinema d'autore come "Ecce bombo" (1978) di Nanni Moretti, "Maledetti vi amerò"

Era nato a Tagliacozzo (L'Aquila) il 15 settembre 1928. Della sua filmografia fanno parte titoli significativi del nuovo cinema d'autore come "Ecce bombo" (1978) di Nanni Moretti, "Maledetti vi amerò"