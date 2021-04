Ciclismo, Giro delle Fiandre: Anversa e Bruges saranno le città di partenza delle prossime sei edizioni (Di lunedì 5 aprile 2021) In occasione della 105esima edizione del Giro delle Fiandre andata in scena nella giornata di ieri, gli organizzatori della corsa, precisamente di Flanders Classics, hanno annunciato che le città di Anversa e Bruges saranno il luogo di partenza della Regina delle Classiche per le prossime sei edizioni della corsa. Queste sono state le dichiarazioni del CEO di Flanders Classics Tomas Van Den Spiegel prima dell’inizio della 105esima edizione del Fiandre vinta da Kasper Asgreen: “Siamo molto felici di annunciare questa notizia. Nel 2022, 2024 e 2026 partiremo da Anversa, proprio come negli ultimi cinque anni. Nel 2023, 2025 e 2027, il ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) In occasione della 105esima edizione delandata in scena nella giornata di ieri, gli organizzatori della corsa, precisamente di Flanders Classics, hanno annunciato che lediil luogo didella ReginaClassiche per leseidella corsa. Queste sono state le dichiarazioni del CEO di Flanders Classics Tomas Van Den Spiegel prima dell’inizio della 105esima edizione delvinta da Kasper Asgreen: “Siamo molto felici di annunciare questa notizia. Nel 2022, 2024 e 2026 partiremo da, proprio come negli ultimi cinque anni. Nel 2023, 2025 e 2027, il ...

