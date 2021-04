Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi: Primoz Roglic vince la prima tappa (Di lunedì 5 aprile 2021) La prima tappa del Giro dei Paesi Baschi va a Primoz Roglic che si è imposto nella cronometro individuale di 13,9 km con partenza e arrivo a Bilbao. Lo sloveno della Jumbo-Visma ha coperto la distanza in 17’17”, anticipando di due secondi lo statunitense Brandon McNulty (Uae Team Emirates) e di 18? il danese e compagno di squadra Jonas Vingegaard. Nella giornata di domani è in programma la seconda frazione, con partenza da Zalla e arrivo a Sestao dopo 154,8 km. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Ladeldeiva ache si è imposto nella cronometro individuale di 13,9 km con partenza e arrivo a Bilbao. Lo sloveno della Jumbo-Visma ha coperto la distanza in 17’17”, anticipando di due secondi lo statunitense Brandon McNulty (Uae Team Emirates) e di 18? il danese e compagno di squadra Jonas Vingegaard. Nella giornata di domani è in programma la seconda frazione, con partenza da Zalla e arrivo a Sestao dopo 154,8 km. SportFace.

