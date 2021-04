Chiude LG Mobile, cosa ne sarà degli aggiornamenti dei vecchi telefoni (Di lunedì 5 aprile 2021) Era già stato ampiamente preannunciato ma ora ne arriva la conferma: Chiude LG Mobile, la divisione dedicata al settore smartphone della grande società asiatica ha annunciato che terminerà la sua attività attraverso una nota pubblica diramata proprio oggi 5 aprile per via ufficiale. Non c’è dubbio sul fatto che non verranno più prodotti nuovi telefoni ma la domanda che molti si pongono è la seguente: che cosa ne sarà invece dei device già in uso, dei loro aggiornamenti e del loro supporto? Se Chiude LG in questa primavera come annunciato da numerosi leak nei mesi scorsi, è perché di certo la divisione da tempo non garantiva più utili, anzi dava vita a delle perdite importanti per la società. Per quanto non verranno prodotti più nuovi device, l’impegno del brand ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Era già stato ampiamente preannunciato ma ora ne arriva la conferma:LG, la divisione dedicata al settore smartphone della grande società asiatica ha annunciato che terminerà la sua attività attraverso una nota pubblica diramata proprio oggi 5 aprile per via ufficiale. Non c’è dubbio sul fatto che non verranno più prodotti nuovima la domanda che molti si pongono è la seguente: cheneinvece dei device già in uso, dei loroe del loro supporto? SeLG in questa primavera come annunciato da numerosi leak nei mesi scorsi, è perché di certo la divisione da tempo non garantiva più utili, anzi dava vita a delle perdite importanti per la società. Per quanto non verranno prodotti più nuovi device, l’impegno del brand ...

Advertising

wordweb81 : Chiude #LGMobile, cosa ne sarà degli aggiornamenti dei vecchi telefoni - wireditalia : L'ennesimo caso di tecnologia arrivata prima dei rivali, ma che non è stata in grado di sfruttare questo vantaggio… - this_is_style : @AndreaCervone “I cellulari di adesso sono noiosi, almeno lg presenta qualcosa di nuovo” Nessuno lo compra Lg chiude la sezione mobile. Fine - TuttoAndroid : Divisione mobile di LG al capolinea: in Corea ci sono pochi dubbi - antocalderone : Addio Periscope, l’app per le dirette online era diventata obsoleta -