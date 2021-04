Chicago | poliziotto uccide un 13enne ispanico La madre | “Voglio sapere che è successo al mio bambino”

(Di lunedì 5 aprile 2021) A(Usa) la polizia ha ucciso un ragazzinodi 13 anni, Adam Toledo, in quello che le forze dell’ordine hanno definito uno “scontro armato“. Il teenager era scomparso da alcuni giorni da casa e la mattina del 29 marzo un agente della polizia lo ha colpito a morte dopo averlo inseguito in un vicolo. La comunità ispanica chiede giustizia, gli investigatori hanno annunciato che sarà rilasciato il video della sparatoria, mentre l’agente coinvolto è stato temporaneamente sospeso dal servizio. Ladelucciso, Elizabeth Toledo, ha lanciato un appello alla trasparenza da parte della polizia, affermando: “solocosa è realmenteal mio“. E il sindaco di, Lori Lightfoot, ha chiesto ...

Ilcoinvolto è stato temporaneamente sospeso dal servizio. Non è stato chiarito cosa ... La famiglia ha parlato di "condotta irragionevole di un agente di polizia di". La comunità ..., negli Stati Uniti, la polizia ha ucciso un ragazzino ispanico di 13 anni, Adam Toledo, in quello che le forze dell'ordine hanno definito uno 'scontro armato'. Il giovane era scomparso da ...Shock a Chicago, dove la polizia ha ucciso un ragazzino ispanico di 13 anni, Adam Toledo, in quello che le forze dell’ordine hanno definito uno “scontro armato”. Il teenager era scomparso da alcuni gi ...Chicago, 13enne ucciso da un poliziotto durante una sparatoria: montano le proteste, sospeso l’agente in attesa di riscontri Mentre Minneapolis è sempre blindata per il processo all’agente accusato di ...