Chicago | 13enne ucciso da un poliziotto | proteste | sospeso l’agente

Agenzia_Ansa : Shock a Chicago, la polizia uccide un ragazzino ispanico di 13 anni. Sospeso l'agente coinvolto, si attende la diff…

La polizia diha ucciso unispanico in un conflitto a fuoco registratosi nella mattinata di lunedì 29 marzo 2021. Adam Toledo, questo il nome dell'adolescente caduto sotto i colpi delle forze dell'...Shock a, dove la polizia ha ucciso un ragazzino ispanico di 13 anni, Adam Toledo, in quello che le forze dell'ordine hanno definito uno "scontro armato". Il teenager era scomparso da alcuni giorni da ...(ANSA) – ROMA, 05 APR – Shock a Chicago, dove la polizia ha ucciso un ragazzino ispanico di 13 anni, Adam Toledo, in quello che le forze dell’ordine hanno ...Chicago, 13enne ucciso da un poliziotto durante una sparatoria: montano le proteste, sospeso l’agente in attesa di riscontri Mentre Minneapolis è sempre blindata per il processo all’agente accusato di ...