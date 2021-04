Chi è Eugenio Mastrandrea, biografia e carriera dell’attore romano (Di lunedì 5 aprile 2021) Eugenio Mastrandrea interpreta il ruolo del giornalista Marcello Favini nella nuova fiction Rai ‘La fuggitiva’. Nella nuova miniserie, la protagonista Valeria Puccini è una madre accusata dell’omicidio del marito, che scappa seminando la polizia. Sugli eventi e sull’identità della misteriosa Arianna si interroga Marcello, giornalista di cronaca locale determinato a scoprire la verità. Tra Marcello (Eugenio Mastrandrea) e Arianna (Valeria Puccini) nascerà un sodalizio per la libertà dell’indagata. Ecco cosa sappiamo sull’attore che interpreta Marcello. ARTICOLO “La fuggitiva”, trama e cast: tutto sulla nuova fiction Rai con Vittoria Puccini Eugenio Mastrandrea età peso altezza e biografia Eugenio Mastrandrea è nato il 9 dicembre 1993 ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 5 aprile 2021)interpreta il ruolo del giornalista Marcello Favini nella nuova fiction Rai ‘La fuggitiva’. Nella nuova miniserie, la protagonista Valeria Puccini è una madre accusata dell’omicidio del marito, che scappa seminando la polizia. Sugli eventi e sull’identità della misteriosa Arianna si interroga Marcello, giornalista di cronaca locale determinato a scoprire la verità. Tra Marcello () e Arianna (Valeria Puccini) nascerà un sodalizio per la libertà dell’indagata. Ecco cosa sappiamo sull’attore che interpreta Marcello. ARTICOLO “La fuggitiva”, trama e cast: tutto sulla nuova fiction Rai con Vittoria Puccinietà peso altezza eè nato il 9 dicembre 1993 ...

Advertising

free_trought : RT @free_trought: DOVREBBE ANDARSENE Non solo Andrea Scanzi. Chi hanno vaccinato in Toscana prima degli anziani, bufera su Giani e Pd - Il… - free_trought : RT @free_trought: Non solo Andrea Scanzi. Chi hanno vaccinato in Toscana prima degli anziani, bufera su Giani e Pd - Il Tempo - free_trought : DOVREBBE ANDARSENE Non solo Andrea Scanzi. Chi hanno vaccinato in Toscana prima degli anziani, bufera su Giani e Pd… - free_trought : Non solo Andrea Scanzi. Chi hanno vaccinato in Toscana prima degli anziani, bufera su Giani e Pd - Il Tempo - guastellae : RT @alone73x1: #PasquaCon Ma forse bisogna dire che non è vero bisogna dire che è vera la falsità, poi si vedrà che cosa accade. Intanto… -