Chi è Carolina Kostner | la cugina della naufraga Isolde Kostner

Carolina Kostner è la cugina della nuova naufraga dell'Isola dei Famosi Isolde Kostner, ha 34 anni, è nata a Bolzano e gli sport invernali scorrono nelle sue vene già da piccolissima: ha indossato i pattini a soli 4 anni ed è diventata una delle pattinatrici su ghiaccio più famose del mondo. Il suo palmarès vanta ben 35 medaglie. Proprio come la cugina, Carolina iniziò il suo percorso nello sport indossando gli sci, ma la disciplina era per lei più un divertimento, così a 12 anni scelse di formarsi a 360 gradi nel pattinaggio artistico. A proposito di questa scelta, nel 2011 ha dichiarato in un'intervista ad Absolute Skating: "Metà della mia famiglia, dalla parte di mio padre, è nel ..."

