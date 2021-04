Chi è Beatrice Marchetti? Biografia, Età, Instagram e Isola dei Famosi 2021 (Di lunedì 5 aprile 2021) Beatrice Marchetti è una modella e attrice conosciuta per aver partecipato a moltissime campagne pubblicitaria internazionali e per aver recitato nel film “Loro” di Paolo Sorrentino. Dal 1 Aprile è una concorrente de L’Isola Dei Famosi 2021. Chi è Beatrice Marchetti? Nome: Beatrice Marchetti Data di nascita: 1996 Età: 24 anni Altezza: 180 cm Peso: info non disponibile Segno Zodiacale: non dipsonibile Luogo di nascita: Zone (Brescia) Professione: Modella e Attrice Misure: 87-62-93 Occhi: Azzurri Capelli: Castani Numero di Scarpe: 39 Tatuaggi: nessuno ma ha un piercing all’ombelico Profilo Instagram Ufficiale: @BeatriceMarchetti Seguici sul nostro profilo ... Leggi su chiecosa (Di lunedì 5 aprile 2021)è una modella e attrice conosciuta per aver partecipato a moltissime campagne pubblicitaria internazionali e per aver recitato nel film “Loro” di Paolo Sorrentino. Dal 1 Aprile è una concorrente de L’Dei. Chi è? Nome:Data di nascita: 1996 Età: 24 anni Altezza: 180 cm Peso: info non disponibile Segno Zodiacale: non dipsonibile Luogo di nascita: Zone (Brescia) Professione: Modella e Attrice Misure: 87-62-93 Occhi: Azzurri Capelli: Castani Numero di Scarpe: 39 Tatuaggi: nessuno ma ha un piercing all’ombelico ProfiloUfficiale: @Seguici sul nostro profilo ...

