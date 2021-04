Chi è Arianna, il personaggio interpretato da Vittoria Puccini ne La fuggitiva (Di lunedì 5 aprile 2021) , la serie tv in onda su Rai 1? Esiste veramente? Ve lo diciamo subito: si tratta di un personaggio inventato. Una donna di 38 anni la cui vita viene sconvolta da un evento drammatico: “il marito viene ucciso”, ha raccontato l’attrice. “Da tranquilla compagna di un assessore comunale di provincia, nonché madre di un bambino di 8 anni, viene catapultata in un incubo. Si mette in fuga con il figlio per andare alla ricerca della verità”. Un personaggio che a Vittoria Puccini è piaciuto molto perché “dinamico, bello ed è la prima volta che mi trovo a girare scene di azione anche pericolose. È stato faticoso interpretarla perché ha richiesto un grande lavoro fisico: ci sono combattimenti, sparatorie, mi sono preparata con gli stunt per imparare le coreografie”. Un action thriller, “ma ha anche una parte sentimentale che ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 aprile 2021) , la serie tv in onda su Rai 1? Esiste veramente? Ve lo diciamo subito: si tratta di uninventato. Una donna di 38 anni la cui vita viene sconvolta da un evento drammatico: “il marito viene ucciso”, ha raccontato l’attrice. “Da tranquilla compagna di un assessore comunale di provincia, nonché madre di un bambino di 8 anni, viene catapultata in un incubo. Si mette in fuga con il figlio per andare alla ricerca della verità”. Unche aè piaciuto molto perché “dinamico, bello ed è la prima volta che mi trovo a girare scene di azione anche pericolose. È stato faticoso interpretarla perché ha richiesto un grande lavoro fisico: ci sono combattimenti, sparatorie, mi sono preparata con gli stunt per imparare le coreografie”. Un action thriller, “ma ha anche una parte sentimentale che ...

SoldatinoA : RT @Barbapapoo: Ma chi può riuscire nell'impresa di far ridere Arianna? Vincerà a mani basse @CateGuzzanti #lolchirideefuo https://t.c… - Barbapapoo : Ma chi può riuscire nell'impresa di far ridere Arianna? Vincerà a mani basse @CateGuzzanti #lolchirideefuo - il_arianna : RT @AzzurraBarbuto: Che bello andare a letto e sapere che là fuori c’è chi combatte il crimine, sventando feste clandestine e provvedendo a… - Manzo_xy : Ma Arianna @CateGuzzanti per chi vota oggi? Come ha vissuto il declino del berlusconismo? Sarà affrontato il tema nel nuovo #boris? - Arianna_Piras_ : Ovviamente mi riferisco a chi festeggerà con un esercito -