Che estate sarà con il vaccino? Perché rischiamo altre chiusure (Di lunedì 5 aprile 2021) Valentina Dardari Passata la Pasqua si pensa alle riaperture. Ma il ritorno alla normalità non è così scontato: i due scenari in campo Ormai si pensa solo ai vaccini e alla prossima estate, sperando che questi la rendano possibile. E proprio dall'esito della campagna vaccinale dipenderanno le nostre vacanze estive. Come riportato da Il Messaggero, circa 10 milioni di italiani hanno già ricevuto almeno la prima inoculazione di vaccino e 5 milioni dovrebbero essere immunizzati per averlo contratto, anche solo in modo asintomatico. Quindi, più o meno il 25% dell'intera popolazione dovrebbe essere protetto. L'obiettivo è quello di riuscire a immunizzare fra aprile e maggio altri 20/25 milioni di persone. Superando così il 50% del totale. A questo punto, se così fosse vero, a giugno si potrebbe iniziare a riaprire, proprio come sta facendo ...

