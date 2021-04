Champions | Zidane ' Klopp un grande | non penso al passato'

Advertising

Elisa85908125 : Se agnelli riesce a portare Zidane a torino a giugno sono disposta a sopportare altri due mesi di Pirlo, altrimenti… - sportface2016 : #UCL | #RealMadrid-#Liverpool, le parole del tecnico dei Blancos Zinedine #Zidane - Daniele20052013 : Zidane: «Contro il Liverpool è una finale di 180 minuti. Su Hazard…» - sghi29 : RT @Il_Mago_KK: @AndreaPintore5 Ancelotti ha perso due scudetti, oltre a fare zeri tituli per due anni offrendo un gioco pietoso, con una s… - Il_Mago_KK : @AndreaPintore5 Ancelotti ha perso due scudetti, oltre a fare zeri tituli per due anni offrendo un gioco pietoso, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Zidane

"Jürgen Klopp è un grande allenatore, mentre il passato non mi interessa". In vista del match diLeague contro il Liverpool Zinedineguarda al presente e non alla finale vinta nel 2018. "La qualificazione è quello che conta e quello che viviamo oggi, la partita di domani". Hazard?...Commenta per primo Zinedine, allenatore del Real Madrid , parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Liverpool, valevole per l'andata dei quarti di finale diLeague: 'Jürgen Klopp è un grande ...Real Madrid-Liverpool, le parole del tecnico dei Blancos Zinedine Zidane: "Klopp grande allenatore. Ora conta solo la qualificazione" ...Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Liverpool, valevole per l'andata dei quarti di finale di ...