Champions League, calendario partite 6-7 aprile: programma, orari, tv (Di lunedì 5 aprile 2021) E’ il momento di tornare in campo: l’andata dei quarti di finale della Champions League 2020/2021 bussa alle porte del calcio europeo, nella due giorni del 6-7 aprile. Quattro partite in programma, due martedì e due mercoledì, tutte con calcio d’inizio fissato per le ore 21: si apre il 6 aprile con Real Madrid-Liverpool Manchester City-Borussia Dortmund, per poi proseguire il 7 aprile con Bayern Monaco-PSG e Porto-Chelsea. Andiamo a vedere di seguito, programma, orari e tv delle gare. Martedì 6 aprileReal Madrid-Liverpool 21:00 Diretta tv in chiaro su Canale 5 e in abbonamento su Sky Sport Football (203) e in streaming su Mediaset Play, Sky Go e Now TvManchester City-Borussia Dortmund 21:00 Diretta tv su Sky Sport ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) E’ il momento di tornare in campo: l’andata dei quarti di finale della2020/2021 bussa alle porte del calcio europeo, nella due giorni del 6-7. Quattroin, due martedì e due mercoledì, tutte con calcio d’inizio fissato per le ore 21: si apre il 6con Real Madrid-Liverpool Manchester City-Borussia Dortmund, per poi proseguire il 7con Bayern Monaco-PSG e Porto-Chelsea. Andiamo a vedere di seguito,e tv delle gare. Martedì 6Real Madrid-Liverpool 21:00 Diretta tv in chiaro su Canale 5 e in abbonamento su Sky Sport Football (203) e in streaming su Mediaset Play, Sky Go e Now TvManchester City-Borussia Dortmund 21:00 Diretta tv su Sky Sport ...

