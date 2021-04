“Cercando me” è il nuovo singolo di Masa Squiat

(Di lunedì 5 aprile 2021) Il rapper torinese, nome d’arte di Michele Di Biccari, online su tutte le piattaforme digitali con ilme” Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “me”, ildi. Prendendo come spunto di riflessione il ritornello del pezzo,me parla dei momenti di solitudine… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

aasiainyourarea : @angymorley STO CERCANDO UN NUOVO LAYOUT - aasiainyourarea : @spaceblake_ CIAO TOTTA STO CERCANDO UN LAYOUT NUOVO - gdrspotted : //ciao volevo chiedervi di mettere questa richiesta come post. Ho aperto questo nuovo profilo role e sto cercando u… - Rainbow_Uapa : @silvichiare Eh, infatti a mamma sto cercando di spiegarlo di nuovo con le buone. - cvnyonwalls : sto cercando un nuovo layout ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cercando nuovo

Corriere Nazionale

Detto altrimenti, è come se stessimonei cani di adesso qualcosa di diverso e di antico, ... la conseguenza di ritorno dell'euro - bias dei primi coloni che, arrivando nelMondo, vedendo ......che sia idonea per la sua attitudine. Sono poi le aziende, interessate ai profili ... L'aspirante alruolo deve dimostrare impegno, disponibilità, indipendenza a spostarsi e saper ...Online su YouTube il videoclip di “se mi pieghi non mi spezzi”: il nuovo singolo di cmqmartina è disponibile su tutte le piattaforme digitali cmqmartina pubblica il video del suo nuovo singolo “se mi ...Annuncio vendita SEAT Ibiza 1.0 EcoTSI 95 CV 5 porte Style nuova a Brescia nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...