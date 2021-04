Censura abolita | da Pasolini a ‘Ultimo tango’ | casi celebri

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 aprile 2021) L’abolizione definitiva dellain Italia annunciata oggi da Dario Franceschini pone fine a “quel sistema di controlli e interventi che consentiva ancora allo Stato di intervenire sulla libertà degli artisti”, per usare le parole del ministro. Dalle denunce di tutti i film di Pier Paolofino alla condanna con distruzione delle bobine ditango a Parigi’ di Bernardo Bertolucci, passando per i tagli a ‘Rocco e i suoi fratelli’ di Luchino Visconti e il sequestro di ‘Il pap’occhio’ di Renzo Arbore: nel secondo dopoguerra lacinematografica in Italia, sulla base di una legislazione potenziata dal fascismo, mise nel mirino ogni opera non convenzionale, accomunando capolavori a film di modesta levatura. Amputazioni e rimaneggiamenti forzosi non risparmiarono, tra gli altri, ‘Gioventù perduta’ ...