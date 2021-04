Cassa forense e Covid: 3 milioni di nuovi indennizzi (Di lunedì 5 aprile 2021) Gabriella Lax - Ecco le prestazioni assistenziali straordinarie Covid-19 (2021) deliberate dal consiglio d'amministrazione di Cassa forense. Leggi su studiocataldi (Di lunedì 5 aprile 2021) Gabriella Lax - Ecco le prestazioni assistenziali straordinarie-19 (2021) deliberate dal consiglio d'amministrazione di

Idee ribelli: Autonomi Tutelati Faccio un esempio: oggi la cassa forense non dialoga con la cassa dei commercialisti, la cassa dei commercialisti non dialoga con la casa degli architetti e così via. Quindi purtroppo non è stato mai ...

Cassa forense e Covid: 3 milioni di nuovi indennizzi Studio Cataldi Cassa forense e Covid: 3 milioni di nuovi indennizzi Dalla Cassa forense arrivano ben 3 milioni di nuovi indennizzi agli iscritti colpiti dal coronavirus. Lo annuncia una nota del sito pubblicata il primo aprile scorso, ricordando che il Consiglio di ...

Morte o contagio da Covid, indennizzi per gli avvocati: aiuti fino a 4mila euro anche per chi è stato ‘solo’ in isolamento Questi alcuni dei provvedimenti decisi del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale forense per aiutare gli iscritti che non abbiano ricevuto altri indennizzi assistenziali. Indennizzi ...

