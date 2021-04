Caso Denise Pipitone: “Stop al circo mediatico russo attorno al dna della ragazza” (Di lunedì 5 aprile 2021) attorno alla storia emersa durante una trasmissione televisiva russa, in onda sul Pervyj kanal (il Primo Canale), si sta annodando una narrazione fatta di attesa e creazione di aspettative mediatiche senza precedenti. Un vero e proprio circo che tiene con il fiato sospeso non tanto i curiosi telespettatori (sia russi, sia italiani), ma anche la famiglia di Denise Pipitone. Parliamo dell’esame del Dna a cui si è sottoposta Olesya Rostova, la ragazza russa alla ricerca della propria mamma. Domani l’esito degli esami sarà annunciato durante la trasmissione russa “Lasciali parlare“, ma oggi si registra il duro sfogo del legale di Piera Maggio. Denise Pipitone: il legale di Piera Maggio chiede lo Stop al circo ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021)alla storia emersa durante una trasmissione televisiva russa, in onda sul Pervyj kanal (il Primo Canale), si sta annodando una narrazione fatta di attesa e creazione di aspettative mediatiche senza precedenti. Un vero e proprioche tiene con il fiato sospeso non tanto i curiosi telespettatori (sia russi, sia italiani), ma anche la famiglia di. Parliamo dell’esame del Dna a cui si è sottoposta Olesya Rostova, larussa alla ricercapropria mamma. Domani l’esito degli esami sarà annunciato durante la trasmissione russa “Lasciali parlare“, ma oggi si registra il duro sfogo del legale di Piera Maggio.: il legale di Piera Maggio chiede loal...

