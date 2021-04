Caso Denise Pipitone, la «strana coincidenza» con Olesya Rostova: cosa significa il suo nome (Di lunedì 5 aprile 2021) La storia di Denise Pipitone è ritornata al centro dell'attenzione dei media ed ha fatto riaccendere la speranza di ritrovarla dopo l'appello di una ragazza russa lanciato nella tv locale. Stiamo parlando di Olesya Rostova, ed ora oltre alle tante somiglianze, emerge una nuova e «strana coincidenza». Denise Pipitone è Olesya Rostova? La 20enne russa ha raccontato in tv di essere stata rapita da piccola e di aver vissuto con un gruppo rom fin quando la polizia aveva scoperto che lei non era la figlia di quella nomade che le era accanto. Olesya fu portata in orfanotrofio e proprio in quella struttura le era stato dato il suo nome attuale. Sono tante le somiglianze con il ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 5 aprile 2021) La storia diè ritornata al centro dell'attenzione dei media ed ha fatto riaccendere la speranza di ritrovarla dopo l'appello di una ragazza russa lanciato nella tv locale. Stiamo parlando di, ed ora oltre alle tante somiglianze, emerge una nuova e «».? La 20enne russa ha raccontato in tv di essere stata rapita da piccola e di aver vissuto con un gruppo rom fin quando la polizia aveva scoperto che lei non era la figlia di quella nomade che le era accanto.fu portata in orfanotrofio e proprio in quella struttura le era stato dato il suoattuale. Sono tante le somiglianze con il ...

GiuliaRuffin : Il caso di Denise Pipitone mi ha segnato fin da piccolina... spero davvero che ci sia un risvolto positivo perché se lo meritano - Laura48673787 : RT @CorrNazionale: Parla la genetista incaricata di comparare il Dna di Denise Pipitone con quello di Olesya Rostova: atteso dalla Russia l… - i_dont__kno : Il mio pensiero oggi va a mamma Piera ,spero vivamente che il caso della piccola Denise Pipitone non venga ulteriormente spettacolarizzato - giovannifrazzi4 : Caso Denise Pipitone, la verità martedì in diretta tv - blogcupoftea : Come il caso Pipitone è divenuto un reality: i risultati in diretta televisiva -