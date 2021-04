Caso Denise Pipitone, il legale di Piera Maggio contro la tv russa: “No al ricatto mediatico” (Di lunedì 5 aprile 2021) La tv russa rimanda la comunicazione dell’esito del Dna e dell’esame del gruppo sanguigno di Olesya: la furia dell’avvocato di Piera Maggio Sono giorni di apprensione per Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, scomparsa 17 anni fa in Sicilia. L’appello in tv di Olesya Rostova, ragazza russa rapita quando aveva 4 anni, ha fatto rinascere le speranze. La giovane ventenne è molto somigliante alla signora Maggio, ma sarà il risultato dell’esame del DNA e del gruppo sanguigno a confermare il tutto. La televisione russa ha però rinviato gli esiti (che sarebbero dovuti arrivare oggi), facendo infuriare Giacomo Frazzitta, legale della signora Maggio. “Non vogliamo sottoporci a un ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 5 aprile 2021) La tvrimanda la comunicazione dell’esito del Dna e dell’esame del gruppo sanguigno di Olesya: la furia dell’avvocato diSono giorni di apprensione per, madre di, scomparsa 17 anni fa in Sicilia. L’appello in tv di Olesya Rostova, ragazzarapita quando aveva 4 anni, ha fatto rinascere le speranze. La giovane ventenne è molto somigliante alla signora, ma sarà il risultato dell’esame del DNA e del gruppo sanguigno a confermare il tutto. La televisioneha però rinviato gli esiti (che sarebbero dovuti arrivare oggi), facendo infuriare Giacomo Frazzitta,della signora. “Non vogliamo sottoporci a un ...

Advertising

repubblica : ?? Caso Denise Pipitone, il legale della madre: 'Se non ci danno prima il test del Dna della ragazza russa non andia… - fanpage : Caso Denise Pipitone. C'è grande attesa per i risultati del test del DNA. Il legale esprime l'irritazione della fam… - Adnkronos : Caso #DenisePipitone, parla il legale della mamma. - live_messina : Caso Denise Pipitone: i legali della mamma 'Non parteciperemo a faccia a faccia se non dopo analisi DNA' - RossoneroKonic : RT @RominaLa_Mantia: Barbara D'Urso è infuriata per il comportamento della TV russa sul caso Denise Pipitone. 'È assurdo spettacolarizzare… -