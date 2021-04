Can Yaman e Diletta Leotta una Pasqua al cioccolato: l’uovo è gigante! (Di lunedì 5 aprile 2021) Chiacchierati, protagonisti del gossip da single ma soprattutto in coppia Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad attirare l’attenzione su di loro. I due si sono conosciuti ad inizio anno e dopo aver provato a nascondere il feeling nato fra loro si sono dichiarati al pubblico attraverso i social. Lei impegnata in radio e sui campi di calcio come giornalista sportiva, mentre lui spesso in Italia prossimo a girare la fiction Sandokan di cui è protagonista insieme a Luca Argentero, sembrano essere molto affiatati anche se non è mancato chi ha insinuato che la storia fosse inventata e creata a tavolino solo per i media. Can-Yaman-Diletta-Leotta solonotizie24Can Yaman e Diletta Leotta vacanza di Pasqua d’amore Dopo aver ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Chiacchierati, protagonisti del gossip da single ma soprattutto in coppia Cancontinuano ad attirare l’attenzione su di loro. I due si sono conosciuti ad inizio anno e dopo aver provato a nascondere il feeling nato fra loro si sono dichiarati al pubblico attraverso i social. Lei impegnata in radio e sui campi di calcio come giornalista sportiva, mentre lui spesso in Italia prossimo a girare la fiction Sandokan di cui è protagonista insieme a Luca Argentero, sembrano essere molto affiatati anche se non è mancato chi ha insinuato che la storia fosse inventata e creata a tavolino solo per i media. Can-solonotizie24Canvacanza did’amore Dopo aver ...

VanityFairIt : «Agire, non pensare»: così Can Yaman è diventato il divo che tutte desiderano ?? Sulla copertina del nuovo Vanity Fa… - VanityFairIt : «Se mi sposerò? Teniamoci la sorpresa». In un'intervista esclusiva a «Vanity Fair», l'attore turco Can Yaman, futur… - pomeriggio5 : Bentornati amici di #Pomeriggio5! Oggi... l'intervista di Can Yaman (come lo pronunciate voi? Scrivetecelo qui ????)… - Canloveee : RT @BHaitam1: ??????: #CanYaman e #DilettaLeotta: 'Appassionati di cioccolato' La conduttrice e la star di DayDreamer pubblicano una foto insi… - Nuvola97898994 : RT @MediasetTgcom24: Diletta Leotta e Can Yaman con il loro primo uovo di coppia | E arriva la 'benedizione' dell'ex Scardina #dilettaleot… -