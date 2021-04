Campania, scatta l’allerta meteo: venti forti e mare agitato (Di lunedì 5 aprile 2021) scatta allerta meteo per vento in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento e mare valido dalle 12 di domani e fino alle 6 di mercoledì mattina. Allerta meteo per vento e mare in Campania Dalla protezione civile regionale fanno sapere che: “Si evidenziano “venti forti occidentali L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 5 aprile 2021)allertaper vento in. La Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso di allertaper vento evalido dalle 12 di domani e fino alle 6 di mercoledì mattina. Allertaper vento einDalla protezione civile regionale fanno sapere che: “Si evidenziano “occidentali L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

