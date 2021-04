Campania | il bollettino Covid | 929 positivi ma solo 6 687 tamponi

(Di lunedì 5 aprile 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 929, di cui 401 con sintomi e 528 asintomatici, a fronte di 6.687processati (tasso al 13,8%). Si registrano altri 9 deceduti, tutti morti nelle ultime 48 ore. Le persone guarite sono 1.386. La situazione posti letto: 159 posti occupati su 656 in terapia intensiva; 1.599 posti occupati su 3.160 in degenza ordinaria. L'articolo ilNapolista.

