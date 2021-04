Campagna vaccinale anti-Covid, domani inaugura il drive through alla “Berardi” (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodomani, martedì 6 aprile alle ore 10.00, avverrà l’inaugurazione del Presidio vaccinale presso la Caserma Berardi di Avellino alla presenza del Sindaco di Avellino Gianluca Festa, del Direttore Generale dell’Asl di Avellino Maria Morgante, del Brigadier Generale dell’Aeronautica Natale Ceccarelli, coordinatore della Campania dell’Operazione Eos della Difesa. Vaccini, l’Esercito scende in campo: drive through alla “Berardi” L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto, martedì 6 aprile alle ore 10.00, avverrà l’zione del Presidiopresso la Casermadi Avellinopresenza del Sindaco di Avellino Gianluca Festa, del Direttore Generale dell’Asl di Avellino Maria Morgante, del Brigadier Generale dell’Aeronautica Natale Ceccarelli, coordinatore della Campania dell’Operazione Eos della Difesa. Vaccini, l’Esercito scende in campo:” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

