Camera, Rosato alla presentazione della mostra virtuale “A ferro e fuoco. L’occupazione italiana della Jugoslavia 1941-43” (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA – Martedì 6 aprile alle ore 17, presso la Sala dei Busti di Montecitorio, verrà presentata in videoconferenza la mostra virtuale “A ferro e fuoco. L’occupazione italiana della Jugoslavia 1941-43”. Interventi introduttivi di Mauro Gialuz, Presidente Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia; Paolo Pezzino, Presidente Istituto nazionale “Ferruccio Parri” e Sara Toniolo, Direttrice del dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli studi di Trieste. Saluti istituzionali di Ettore Rosato (foto), Vice Presidente della Camera dei Deputati, e ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA – Martedì 6 aprile alle ore 17, presso la Sala dei Busti di Montecitorio, verrà presentata in videoconferenza la“A-43”. Interventi introduttivi di Mauro Gialuz, Presidente Istituto regionale per la storiaResistenza e dell’Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia; Paolo Pezzino, Presidente Istituto nazionale “Ferruccio Parri” e Sara Toniolo, Direttrice del dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli studi di Trieste. Saluti istituzionali di Ettore(foto), Vice Presidentedei Deputati, e ...

