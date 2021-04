Calciomercato Milan – Vlahovic obiettivo principale per l’attacco | News

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

MilanNews24.com

Il ventitreenne piace a mezza Europa, fra cui, Inter e Roma .... il calciatore ne vorrebbe invece 5 fissi senza bonus e sarebbe disposto a scendere dalla propria richiesta soltanto in minima parte, non trovando così un punto d'incontro con la proposta del. ...L’imprenditore italo-statunitense Charlie Stillitano, già general manager dei NY MetroStars e ideatore della International Champions Cup, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb dove ha a ...Patrick Cutrone da Parè, esploso nel Milan con una serie di gol pesanti (uno per tutti ... Sei ancora un giocatore importante per il calcio italiano. Porto con orgoglio la fascia di capitano. La ...