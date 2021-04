Calciomercato Milan: deciso il futuro di Mandzukic, le ultime (Di lunedì 5 aprile 2021) Mario Mandzukic verso l’addio al Milan: il contratto del centravanti croato scadrà il prossimo giugno e non sarà rinnovato Mario Mandzukic verso l’addio al Milan. Secondo quanto riportato dall’esperto di Calciomercato Nicolò Schira, il contratto in scadenza a giugno del centravanti croato ex Juventus non verrà rinnovato dalla dirigenza rossonera che – come prevedibile – non sarebbe soddisfatta del suo apporto. Il Milan dunque non eserciterà la clausola di rinnovo automatico presente nel contratto di Mandzukic, facendolo tornare svincolato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Marioverso l’addio al: il contratto del centravanti croato scadrà il prossimo giugno e non sarà rinnovato Marioverso l’addio al. Secondo quanto riportato dall’esperto diNicolò Schira, il contratto in scadenza a giugno del centravanti croato ex Juventus non verrà rinnovato dalla dirigenza rossonera che – come prevedibile – non sarebbe soddisfatta del suo apporto. Ildunque non eserciterà la clausola di rinnovo automatico presente nel contratto di, facendolo tornare svincolato. Leggi su Calcionews24.com

