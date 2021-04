Calciomercato Juventus, sogno Zidane: il punto della situazione (Di lunedì 5 aprile 2021) La Juventus nell’ultimo decennio ha dimostrato di essere una squadra che punta molto sui propri allenatori e che difficilmente si fa condizionare dai momenti difficili. Dopo aver visto Conte e Allegri vincere per diversi anni, ultimamente i bianconeri sembrano aver un po’ perso la strada giusta. Maurizio Sarri è durato un solo anno e Andrea Pirlo, considerati i risultati, potrebbe durare lo stesso lasso di tempo. La prossima mossa potrebbe essere decisiva per gli obiettivi a cui ambisce il club negli anni a seguire. Calciomercato Juventus, Zidane è possibile: attenzione alla Francia Se Pirlo dovesse essere esonerato, il sogno della Juventus sarebbe ovviamente Zinedine Zidane. Il francese, nonostante la sua breve carriera da allenatore, ha già ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Lanell’ultimo decennio ha dimostrato di essere una squadra che punta molto sui propri allenatori e che difficilmente si fa condizionare dai momenti difficili. Dopo aver visto Conte e Allegri vincere per diversi anni, ultimamente i bianconeri sembrano aver un po’ perso la strada giusta. Maurizio Sarri è durato un solo anno e Andrea Pirlo, considerati i risultati, potrebbe durare lo stesso lasso di tempo. La prossima mossa potrebbe essere decisiva per gli obiettivi a cui ambisce il club negli anni a seguire.è possibile: attenzione alla Francia Se Pirlo dovesse essere esonerato, ilsarebbe ovviamente Zinedine. Il francese, nonostante la sua breve carriera da allenatore, ha già ...

