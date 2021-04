Calciomercato Juventus, addio Szczesny: il sostituto arriva dalla Premier League (Di lunedì 5 aprile 2021) Con il passare delle giornate sembra sempre più chiaro il fatto che la Juventus debba ricorrere a non pochi cambiamenti durante la prossima sessione di Calciomercato estivo. Nella lista delle possibili cessioni ci potrebbe essere spazio anche per Wojciech Szczesny. Il portiere polacco non è stato perfetto nelle ultime partite, specialmente nella sfida contro il Torino. Tuttavia, fino ad ora è stato autore di una buona stagione anche se potrebbe non bastare per restare il portiere titolare della Juventus. Calciomercato Juventus, occasione De Gea Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’ la Juventus sarebbe una delle squadre interessate a David De Gea per sostituire Szczesny. Il portiere spagnolo ha tenuto a galla il Manchester United per anni, ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Con il passare delle giornate sembra sempre più chiaro il fatto che ladebba ricorrere a non pochi cambiamenti durante la prossima sessione diestivo. Nella lista delle possibili cessioni ci potrebbe essere spazio anche per Wojciech. Il portiere polacco non è stato perfetto nelle ultime partite, specialmente nella sfida contro il Torino. Tuttavia, fino ad ora è stato autore di una buona stagione anche se potrebbe non bastare per restare il portiere titolare della, occasione De Gea Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’ lasarebbe una delle squadre interessate a David De Gea per sostituire. Il portiere spagnolo ha tenuto a galla il Manchester United per anni, ...

