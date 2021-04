Cagliari, il portiere Cragno positivo al Covid (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Cagliari Calcio comunica la positività al Covid-19 di Alessio Cragno: monitorato con attenzione dal suo rientro dagli impegni con la Nazionale italiana, il calciatore ha eseguito un nuovo test diagnostico nella giornata di ieri, domenica 4 aprile, e si trova attualmente in isolamento. Il Gruppo Squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario domiciliare e si atterrà rigorosamente a quanto previsto dal Protocollo. Il Club ha avviato tutte le procedure del caso ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti.caption id="attachment 1094087" align="alignnone" width="3448" Cragno, getty/captionSEMPLICI A SAN SIRO SENZA Cragno - La positività di Cragno è una ulteriore pessima notizia per il tecnico Semplici che dopo la battuta d'arresto casalinga contro il Verona, dovrà ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 aprile 2021) IlCalcio comunica la positività al-19 di Alessio: monitorato con attenzione dal suo rientro dagli impegni con la Nazionale italiana, il calciatore ha eseguito un nuovo test diagnostico nella giornata di ieri, domenica 4 aprile, e si trova attualmente in isolamento. Il Gruppo Squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario domiciliare e si atterrà rigorosamente a quanto previsto dal Protocollo. Il Club ha avviato tutte le procedure del caso ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti.caption id="attachment 1094087" align="alignnone" width="3448", getty/captionSEMPLICI A SAN SIRO SENZA- La positività diè una ulteriore pessima notizia per il tecnico Semplici che dopo la battuta d'arresto casalinga contro il Verona, dovrà ...

