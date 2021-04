Advertising

ItaSportPress : Bruno Fernandes: 'Non ho visto il gol di Rashford perché... qualcuno mi ha quasi rotto la caviglia' -… - Fprime86 : RT @SkySport: ?? RASHFORD? COLPO DA BILIARDO ? Lo United vince in rimonta col Brighton ? Al 62' Bruno Fernandes serve Rashford che prende la… - SkySport : ?? RASHFORD? COLPO DA BILIARDO ? Lo United vince in rimonta col Brighton ? Al 62' Bruno Fernandes serve Rashford che… - urbandictionary : @vikymcfc Bruno Fernandes: Portuguese Magnifico! A star attacking mi... - Kleber60295210 : @fifaonejorge Essien Prime e Bruno Fernandes 92 -

Ultime Notizie dalla rete : Bruno Fernandes

TUTTO mercato WEB

GOL: Welbeck (B), Rashford (M), Greenwood (M) ASSIST:(M), Pogba (M) NOTE - AMMONITI : Gross (B), White (B), Cavani (M), Greenwood (M) LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE 11 PALO DI ...Commenta per primo Secondo la testata portoghese Record ,sta cercando di convincere i dirigenti del Manchester Utd a comprare il suo connazionale Nuno Mendes . Il terzino sinistro diciottenne sta facendo una grande stagione con lo Sporting ...Rashford’s equaliser? It was a long ball which went up, we won it and it was great by Bruno [Fernandes] to carry the ball. He’s hacked down as well! The finish was excellent – calm and composed.I Diavoli Rossi non si scoraggiano e si gettano all'assalto, nel tentativo di rimettere in piedi un match che effettivamente si incanala sui binari giusti: Bruno Fernandes inventa, Rashford finalizza ...