"Bruciature sul 15% del corpo. Così sono caduto dentro al fuoco". Ecco come sta Morandi - (Di lunedì 5 aprile 2021) Novella Toloni Dopo settimane di silenzio, il cantante ha svelato quanto accaduto l'11 marzo scorso quando stava lavorando nel suo giardino ed è caduto in un rogo. Un incidente spaventoso che lo ha reso più fragile È passato quasi un mese dal brutto incidente che ha visto coinvolto Gianni Morandi e che gli è costato il ricovero nel Centro Grandi Ustionati di Cesena. Oggi a distanza di tempo il cantante ha rotto il silenzio, raccontando cosa è successo l'11 marzo scorso quando è rimasto ustionato a mani, braccia e gambe mentre bruciava sterpaglie nel giardino della sua abitazione. Un incidente che ha messo a rischio la vita di Morandi, che oggi si sente un miracolato: "Credo che ci sia qualcuno che mi ha guardato dal cielo, ne sono convinto".

