Brexit | drastico calo del commercio britannico con l’Europa | crollo del i 41% sulle esportazioni

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 5 aprile 2021) Da quando la Gran Bretagna è uscita dall’Unione Europa il Premier Boris Johnson non si è sbilanciato più di tanto per chiarire quali siano gli scenari per la nazione, facendo succedere allaun silenzio che si tratteggia sempre più evidente nelle sue ragioni. Infatti a quanto pare laha causato, negli ultimi mesi, uncommerciale in Gran Bretagna. Boris Johnson ha sempre dichiarato che la rottura con l’Unione Europea avrebbe favorito un nuova era d’oro per la Gran Bretagna soprattutto per quanto riguarda le regole commerciali e doganali europee. Infatti queste sono sempre state viste di cattivo occhio dal Premier inglese. Eppure questa nuova era d’oro sembra che non si stia per nulla avverando. I dati che sono stati emanati dall‘Office for National Statistics del Regno Unito a ...