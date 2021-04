Brescia, litiga per una ragazza e incarica il parente di 12 anni di sparare al rivale: 31enne ricoverato (Di lunedì 5 aprile 2021) 4 aprile 2021 – Sparatoria a Brescia, dodicenne spara a trentunenne, ricoverato ma non in pericolo di vita. La sparatoria è avvenuta venerdì sera. Indagando, i Carabinieri hanno poi ricostruito la vicenda, rivelando la tragica dinamica: è stato un parente 27enne ad armare il giovane, incaricandolo di sparare al 31enne, suo rivale. Sarebbe un litigio per una ragazza il movente. Sparatoria Brescia dodicenne colpisce uomo di 31 anni: la dinamica Un uomo di 31 anni è stato ferito a Montichiari (Brescia) da un colpo di pistola esploso durante un litigio tra due coetanei. Ricostruendo la vicenda, però, gli uomini dell’arma hanno scoperto che a esplodere il colpo è stato un ragazzino di 12 ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 5 aprile 2021) 4 aprile 2021 – Sparatoria a, dodicenne spara a trentunenne,ma non in pericolo di vita. La sparatoria è avvenuta venerdì sera. Indagando, i Carabinieri hanno poi ricostruito la vicenda, rivelando la tragica dinamica: è stato un27enne ad armare il giovane,ndolo dial, suo. Sarebbe un litigio per unail movente. Sparatoriadodicenne colpisce uomo di 31: la dinamica Un uomo di 31è stato ferito a Montichiari () da un colpo di pistola esploso durante un litigio tra due coetanei. Ricostruendo la vicenda, però, gli uomini dell’arma hanno scoperto che a esplodere il colpo è stato un ragazzino di 12 ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Brescia, litiga per una ragazza e fa sparare al rivale da un 12enne #montichiari - DavideFm1899 : RT @MediasetTgcom24: Brescia, litiga per una ragazza e fa sparare al rivale da un 12enne #montichiari - Giacinto_Bruno : RT @MediasetTgcom24: Brescia, litiga per una ragazza e fa sparare al rivale da un 12enne #montichiari - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Brescia, litiga per una ragazza e fa sparare al rivale da un 12enne #montichiari - msn_italia : Brescia, litiga per una ragazza e fa sparare al rivale da un 12enne -