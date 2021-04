Boss di Cosa Nostra «tradito» dal pranzo di Pasqua. Era tornato in Sicilia dal Brasile per le feste (Di lunedì 5 aprile 2021) Giuseppe Calvaruso, ritenuto capo del mandamento di Pagliarelli, all’interno dell’associazione mafiosa Cosa Nostra, era tornato a Palermo per trascorrere alcuni giorni con la famiglia. Ma il pranzo di Pasqua di ieri, 4 aprile, gli è stato fatale. I carabinieri del comando provinciale lo hanno fermato. Insieme a lui, che da tempo si era trasferito in Brasile, sono finiti in manette anche Giovanni Caruso, 50 anni, Silvestre Maniscalco, 41 anni, Francesco Paolo Bagnasco, 44 anni, Giovanni Spanò, 59 anni, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, lesioni personali, sequestro di persona, fittizia intestazione di beni, tutti reati aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose, come riportato dall’agenzia Ansa. Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Palermo in ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 aprile 2021) Giuseppe Calvaruso, ritenuto capo del mandamento di Pagliarelli, all’interno dell’associazione mafiosa, eraa Palermo per trascorrere alcuni giorni con la famiglia. Ma ildidi ieri, 4 aprile, gli è stato fatale. I carabinieri del comando provinciale lo hanno fermato. Insieme a lui, che da tempo si era trasferito in, sono finiti in manette anche Giovanni Caruso, 50 anni, Silvestre Maniscalco, 41 anni, Francesco Paolo Bagnasco, 44 anni, Giovanni Spanò, 59 anni, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, lesioni personali, sequestro di persona, fittizia intestazione di beni, tutti reati aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose, come riportato dall’agenzia Ansa. Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Palermo in ...

