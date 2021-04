Borussia Dortmund | Terzic | “Il Manchester City è la più forte al mondo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 aprile 2021) “Ilè attualmente la squadra piùdel. E’ una sfida entusiasmante. Dovremo giocare al meglio entrambe le partite“. Queste le dichiarazioni di Edin, allenatore del, alla vigilia della sfida dell’Etihad, andata dei quarti di finale di Champions. “Siamo delusi dalla nostra prestazione di sabato – riconosce – Le critiche in questo momento sono completamente giustificate. Ma non dobbiamo prenderla negativamente. Abbiamo la qualita’ per poter reagire, e domani dobbiamo dimostrarlo. Ilcercherà di fare molto possesso palla. A loro piace stancare gli avversari per aprire gli spazi. In possesso palla dovremo ripartire velocemente, in questo modo sarà difficile fermarci”. Ottimista Emre Can: “Domani sarà una buona occasione per ...