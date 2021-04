Borussia Dortmund, stagione finita per il giovane Youssoufa Moukoko (Di lunedì 5 aprile 2021) Brutte notizie in casa Borussia Dortmund. Il club giallonero, infatti, perde il giovane talento classe 2004 Youssoufa Moukoko, che sarà costretto a restare fermo ai box per tutto il resto della stagione. I tedeschi, attraverso una nota sui propri canali social ufficiali, ha comunicato che il giocatore di origini camerunese ha rimediato un problema ai legamenti del piede, infortunio avvenuto durante il match dell’Europeo Under21 fra Germania e Ungheria della scorsa settimana. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Brutte notizie in casa. Il club giallonero, infatti, perde iltalento classe 2004, che sarà costretto a restare fermo ai box per tutto il resto della. I tedeschi, attraverso una nota sui propri canali social ufficiali, ha comunicato che il giocatore di origini camerunese ha rimediato un problema ai legamenti del piede, infortunio avvenuto durante il match dell’Europeo Under21 fra Germania e Ungheria della scorsa settimana. SportFace.

