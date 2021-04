Borsa | Wall Street record con ottimismo su economia Usa

(Di lunedì 5 aprile 2021) L’indice Ism servizi, che monitora l'andamento del settore negli Stati Uniti, è salito in marzo a 63,7 da 55,3 di febbraio. Si tratta di un livello, il più alto dal 1997

...26% a 4.070,67 punti.L'apertura perStreet era stata positiva con il Dow Jones a +0,80%, il ...la creazione di un'imposta minima globale aiuterà a portare stabilità e favorirà la concorrenza, ...MILANO - Tesla protagonista alla riapertura diStreet, con la creatura di Elon Musk posizionata per un buon rialzo grazie agli ultimi dati sulle consegne pubblicati. Fin dal pre - mercato americano, le azioni si sono messe in evidenza con un ...Questo titolo quotato a Wall Street va tenuto d’occhio perchè potrebbe quintuplicare. (Proiezioni di Borsa) Intanto, lontano dal Nyse un altro possibile effetto è l’ascesa di Bitcoin, che ha segnato ...L’indice Ism servizi, che monitora l'andamento del settore negli Stati Uniti, è salito in marzo a 63,7 da 55,3 di febbraio. Si tratta di un livello record, il più alto dal 1997 ...