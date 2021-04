Boris Johnson porta Londra nella normalità: il calendario della ripartenza vera (Di lunedì 5 aprile 2021) Il resto del Mondo guarda alla ripartenza vera mentre l’Italia rimane indietro in preda a forze politiche che sanno solo chiudere il Paese senza dare risposte efficaci! Il premier Boris Johnson parlerà in conferenza stampa alle 18 confermando la ripartenza vera della Gran Bretagna. In base alle anticipazioni dei media di Londra, BoJo dovrebbe confermare la riapertura dal 12 aprile dei negozi non essenziali, di ristoranti e locali all’aperto e dei parrucchieri. In quella data dovrebbero riaprire anche i parchi a tema e il limite di persone che possono partecipare a matrimoni e funerali dovrebbe essere portati a 15. Rimarranno vietate le riunioni al chiuso tra persone che non abitano sotto lo stesso tetto. Inoltre il leader ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 5 aprile 2021) Il resto del Mondo guarda allamentre l’Italia rimane indietro in preda a forze politiche che sanno solo chiudere il Paese senza dare risposte efficaci! Il premierparlerà in conferenza stampa alle 18 confermando laGran Bretagna. In base alle anticipazioni dei media di, BoJo dovrebbe confermare la riapertura dal 12 aprile dei negozi non essenziali, di ristoranti e locali all’aperto e dei parrucchieri. In quella data dovrebbero riaprire anche i parchi a tema e il limite di persone che possono partecipare a matrimoni e funerali dovrebbe essereti a 15. Rimarranno vietate le riunioni al chiuso tra persone che non abitano sotto lo stesso tetto. Inoltre il leader ...

Advertising

antoguerrera : ?? Zero morti per Covid a Londra nelle ultime 24 ore. ?? È la prima volta dopo sei mesi. Ed è una pietra miliare,… - Me__medesimo : RT @Gio1ng: Mentre da noi si continua a giocare con i lockdown di 3 giorni e le zone colorate, in Inghilterra dal 9 parte un piano per test… - teresa_1978_ : RT @Gio1ng: Mentre da noi si continua a giocare con i lockdown di 3 giorni e le zone colorate, in Inghilterra dal 9 parte un piano per test… - DTorkington : RT @kattolikamente: Boris Johnson: 'Gesù Cristo è la Via, la Verità, la Vita'. - attilasarti : RT @Gio1ng: Mentre da noi si continua a giocare con i lockdown di 3 giorni e le zone colorate, in Inghilterra dal 9 parte un piano per test… -

Ultime Notizie dalla rete : Boris Johnson Covid: Gb, oggi annuncio Johnson sull'uscita dal lockdown Il premier britannico Boris Johnson terrà una conferenza stampa alle 18 sui prossimi passi per l'uscita della Gran Bretagna dal lockdown anti - Covid. Secondo le anticipazioni dei media britannici il primo ministro ...

Test rapidi gratis a tutti in Gran Bretagna/ 2 volte a settimana a partire da venerdì In Gran Bretagna si potranno fare test anti covid gratis due volte a settimana. E' questa l'ultima iniziativa del governo Boris Johnson, che dopo aver trascinato i suoi concittadini fuori dalla pandemia a colpi di milioni di vaccin i, sta ora mettendo in pratica una strategia di contenimento, di modo da permettere che il ...

Il Covid arretra e Boris Johnson è pronto ad annunciare nuove riaperture Globalist.it Gran Bretagna, Johnson oggi annuncia l'uscita dal lockdown: riaperture dal 12 aprile, novità sui viaggi La Gran Bretagna esce dal lockdown: atteso oggi l'annuncio del premier Boris Johnson, con riaperture parziali nel Paese dal 12 aprile e novità anche sui viaggi. Il premier britannico terrà una ...

Boris Johnson porta Londra nella normalità: il calendario della ripartenza vera Il resto del Mondo guarda alla ripartenza vera mentre l'Italia rimane indietro in preda a forze politiche che sanno solo chiudere il Paese senza dare risposte ...

Il premier britannicoterrà una conferenza stampa alle 18 sui prossimi passi per l'uscita della Gran Bretagna dal lockdown anti - Covid. Secondo le anticipazioni dei media britannici il primo ministro ...In Gran Bretagna si potranno fare test anti covid gratis due volte a settimana. E' questa l'ultima iniziativa del governo, che dopo aver trascinato i suoi concittadini fuori dalla pandemia a colpi di milioni di vaccin i, sta ora mettendo in pratica una strategia di contenimento, di modo da permettere che il ...La Gran Bretagna esce dal lockdown: atteso oggi l'annuncio del premier Boris Johnson, con riaperture parziali nel Paese dal 12 aprile e novità anche sui viaggi. Il premier britannico terrà una ...Il resto del Mondo guarda alla ripartenza vera mentre l'Italia rimane indietro in preda a forze politiche che sanno solo chiudere il Paese senza dare risposte ...