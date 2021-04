Borgo dei borghi | Campli si posiziona al sesto posto | Agostinelli | risultato straordinario

(Di lunedì 5 aprile 2021) Teramo -pernel concorso de “Ildei”, la trasmissione di RAI 3 condotta da Camila Raznovich. Ilfarnese, l’unico abruzzese selezionato tra i TOP20 a livello nazionale, si è aggiudicato la sesta posizione, preceduto da alcune tra le più prestigiose località turistiche della Penisola: al primoTropea (Calabria), elettadei2021; al secondo Baunei (Sardegna),dell’Ogliastra affacciato sul mare dell’isola; sul terzo gradino del podio Geraci Siculo (Sicilia), perla delle Madonie. Quartoper Albori (Campania), frazione di Vietri sul Mare in Costiera Amalfitana e quinta piazza per il suggestivodi Grottammare (Marche) ...

Trivento 13esimo borgo d'Italia nel concorso del programma di Rai 3 "Il Borgo dei Borghi"

CAMPLI " Sesto posto per Campli nel concorso de "Il borgo dei borghi", la trasmissione di RAI 3 condotta da Camila Raznovich. Il borgo farnese, l'unico abruzzese selezionato tra i TOP20 a livello nazionale, si è aggiudicato la sesta posizione, ...

Baunei non ce l'ha fatta per pochissimo: ha conquistato un eccezionale secondo posto nell'ottava edizione del programma di grande successo "Il Borgo dei Borghi -La grande sfida 2021". È stato ...

La serata finale de Il Borgo dei Boghi 2021 è andata in onda domenica 4 aprile 2021: alla conduzione Camila Raznovich, che ha elencato la classifica finale, emersa dai voti giunti via web dal 7 al 21 ...