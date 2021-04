Bonus affitto | ecco come ottenere 1 200 euro a fondo perduto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bonus affitto

Sky Tg24

41/2021 ("i vecchi1000 euro" oggi "2400 euro" b) con le prestazioni pensionistiche, ... Cosa cambia per le famiglie in? Per le famiglie che abitano in, la soglia di reddito ...... in questo modo, una spesa minore per chi vive inPer poter ottenere il2021 bisogna rispettare tre requisiti: l'abitazione deve essere in una zona con alta densità abitativa ...Il bonus affitto è a disposizione di migliaia di famiglie italiane. Si tratta di 1.200 euro a fondo perduto. Ecco come ottenerlo. Il bonus affitto è stato inserito tra le misure approvate dal Governo ...«Spiegammo come la Regione, nella persona dell’assessore Gallo aveva provveduto già da un po’ di tempo ad erogare all’ente le somme previste del bonus affitto casa per l’anno 2020: ebbene, al momento, ...