Bollettino Covid oggi, lunedì 5 aprile: contagi, morti, guariti regione per regione (Di lunedì 5 aprile 2021) Ecco il Bollettino sull’emergenza Coronavirus aggiornato a lunedì 5 aprile per quel che concerne il territorio Nazionale. I dati aggiornati ad oggi regione per regione sono stati resi noti con la consueta pubblicazione del Bollettino, in uno dei momenti più difficili della lotta contro il Covid-19 per il nostro Paese. oggi si registrano 10.680 nuovi contagi, 296 morti, 9.323 guariti, 77.929 tamponi molecolari, 3.737 (+34) ricoverati in terapia intensiva, 28.785 (+353) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +1.061 gli attualmente positivi per un totale di 570.096. IL Bollettino regione PER ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Ecco ilsull’emergenza Coronavirus aggiornato aper quel che concerne il territorio Nazionale. I dati aggiornati adpersono stati resi noti con la consueta pubblicazione del, in uno dei momenti più difficili della lotta contro il-19 per il nostro Paese.si registrano 10.680 nuovi, 296, 9.323, 77.929 tamponi molecolari, 3.737 (+34) ricoverati in terapia intensiva, 28.785 (+353) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +1.061 gli attualmente positivi per un totale di 570.096. ILPER ...

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (5 aprile 2021) Ecco l’aggiornamento… - SkyTG24 : Covid, notizie di oggi. Pasquetta blindata, controlli per far rispettare i divieti. LIVE - sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, del #5aprile #Coronavirus #COVID?19 - firenzeviola_it : COVID-19, Bollettino in Italia: i dati di oggi, 5 aprile - lifestyleblogit : Covid Abruzzo, oggi 19 contagi e 4 morti: bollettino 5 aprile - -