Bollettino Coronavirus di Lunedì 5 Aprile 2021, il rapporto positivi/tamponi sale al 10,38% (Di lunedì 5 aprile 2021) In data 5 Aprile l’incremento nazionale dei casi, con il consueto calo dei casi post fine settimana, è +0,29% (ieri +0,49%) con 3.678.944 contagiati totali, 2.997.522 dimissioni/guarigioni (+9.323) e 111.326 deceduti (+296); 570.096 infezioni in corso (+1.061). Ricoverati con sintomi +353 (28.785); terapie intensive +34 (3.737) con 192 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 102.795 tamponi totali (ieri 250.933) di cui 77.929 molecolari (ieri 155.387) e 24.866 test rapidi (ieri 95.546) con 37.472 casi testati (ieri 84.342); 10.680 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 10,38% (ieri 7,18% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 28,50% (ieri 21,37% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Emilia Romagna 1.493; Lazio 1.419; ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 aprile 2021) In data 5l’incremento nazionale dei casi, con il consueto calo dei casi post fine settimana, è +0,29% (ieri +0,49%) con 3.678.944 contagiati totali, 2.997.522 dimissioni/guarigioni (+9.323) e 111.326 deceduti (+296); 570.096 infezioni in corso (+1.061). Ricoverati con sintomi +353 (28.785); terapie intensive +34 (3.737) con 192 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 102.795totali (ieri 250.933) di cui 77.929 molecolari (ieri 155.387) e 24.866 test rapidi (ieri 95.546) con 37.472 casi testati (ieri 84.342); 10.680(target 4.311);totali 10,38% (ieri 7,18% – target 2%);/casi testati 28,50% (ieri 21,37% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Emilia Romagna 1.493; Lazio 1.419; ...

