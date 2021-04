Boa constrictor trovato da spazzino a Palermo

Advertising

LigeraEl : @evamarghe @GiuliaCortese1 Dalle dimensioni direi un boa constrictor. - UGiangrieco : RT @OmbraRomana: @luigidimaio Anche io ti manderei un lunghissimo ed affettuosissimo abbraccio di un boa constrictor. # - OmbraRomana : @luigidimaio Anche io ti manderei un lunghissimo ed affettuosissimo abbraccio di un boa constrictor. # - lemonsama3 : Il mio gatto ultimamente ha preso il vizio di venire a dormire sulla schiena, all'altezza delle spalle. Di notte pe… - honestOtter8 : NAJAJDJSJDJSJDJDIDIF se despierta rodeada por una boa constrictor #Outlander3x11 -

Ultime Notizie dalla rete : Boa constrictor

La Nuova Sardegna

Un operatore ecologico della Rap, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo, questa mattina ha trovato unnella zona industriale di Palermo in via Pecoraino, nel quartiere Brancaccio. Sono stati avvisati i carabinieri forestali che sono riusciti a catturare il serpente e portarlo in ...Come Lorenzo Uglietti (12 punti, 6 rimbalzi, una stoppata e due palle recuperate), che in difesa sembra "" capace di stritolare gli avversari su ogni palla. O Antonio Iannuzzi, che è ...Un operatore ecologico della Rap, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo, questa mattina ha trovato un boa constrictor nella zona ...curioso ritrovamento a Palermo. Un operatore ecologico della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo, questa mattina ha trovato un boa constrictor nella zona industriale di P ...