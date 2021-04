Black Widow: il nuovo trailer ricco di azione della Marvel (Di lunedì 5 aprile 2021) Quasi 11 mesi dopo che Black Widow era originariamente previsto per il rilascio, il blockbuster Marvel con protagonista Scarlett Johansson ha rilasciato un altro nuovo trailer prima del suo arrivo questa estate. Di cosa parla Black Widow? Sebbene il film dia il via alla “Fase Quattro” nel Marvel Cinematic Universe, Black Widow è ambientato dopo Captain America: Civil War e ben prima degli eventi di Avengers: End Game, il cui esito è accennato nell’ultima anteprima ricca di azione. Trama Nel thriller di spionaggio “Black Widow” dei Marvel Studios, Natasha Romanoff, alias Black Widow, affronta le parti più ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 5 aprile 2021) Quasi 11 mesi dopo cheera originariamente previsto per il rilascio, il blockbustercon protagonista Scarlett Johansson ha rilasciato un altroprima del suo arrivo questa estate. Di cosa parla? Sebbene il film dia il via alla “Fase Quattro” nelCinematic Universe,è ambientato dopo Captain America: Civil War e ben prima degli eventi di Avengers: End Game, il cui esito è accennato nell’ultima anteprima ricca di. Trama Nel thriller di spionaggio “” deiStudios, Natasha Romanoff, alias, affronta le parti più ...

