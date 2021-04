Bimbo di 40 giorni positivo al Covid: trasportato dal Ruggi al Santobono (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Appena 40 giorni di vita, affetto da Covid-19, il piccolissimo paziente è stato trasferito d’urgenza dall’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno all’ospedale Santobono di Napoli. L’ambulanza di rianimazione neonatale dell’Humanitas è giunta nel nosocomio napoletano poco prima delle 20.30 del Lunedì in Albis. A quanto si apprende, il piccolo non è in pericolo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Appena 40di vita, affetto da-19, il piccolissimo paziente è stato trasferito d’urgenza dall’ospedaled’Aragona di Salerno all’ospedaledi Napoli. L’ambulanza di rianimazione neonatale dell’Humanitas è giunta nel nosocomio napoletano poco prima delle 20.30 del Lunedì in Albis. A quanto si apprende, il piccolo non è in pericolo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Bimbo di 40 giorni #Positivo al Covid: trasportato dal ... ** - desterrenacht : @mkitkwon È che in questi giorni sembrano risorte le ot4, oggi addirittura le solo stans che vedono GD come un bimb… - stoincasinata : @SaryOtto Io valuto scarpa per scarpa, capace che alcune vengano usate 15 giorni in totale e poi il bimbo cambia nu… - grilloparlantem : Cercate qualcosa da fare insieme al Vostro bimbo in questi giorni? Ecco una splendida idea a tema pasquale! - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del bimbo ustionato 15 giorni fa a Napoli: 'Vincenzino sta molto meglio, alcu… -