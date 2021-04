Benevento, grande ritorno di Veronica Masella in cabina di regia della SG Volley (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un grande rinforzo per la DP Noleggi SG Volley che ha ufficializzato l’acquisto della forte ed esperta palleggiatrice Veronica Masella, che ritornerà a giocare con le diavole rosse sangiorgesi dove qualche anno fa ha esordito nel campionato nazionale di B1. Un acquisto fortemente voluto dallo staff tecnico e soprattutto da coach Raffaella Pericolo che ben conosce Veronica avendoci giocato insieme sia in B2 che in B1. “Sono tornata in una Società che reputo tra le migliori nel panorama pallavolistico campano – queste le prime parole del neo acquisto biancorosso. E’ stata una scelta difficile da prendere in virtù dei vari impegni familiari, ma non ho potuto dire di no al Presidente Camerlengo e a coach Pericolo ai quali sono legata ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Unrinforzo per la DP Noleggi SGche ha ufficializzato l’acquistoforte ed esperta palleggiatrice, che ritornerà a giocare con le diavole rosse sangiorgesi dove qualche anno fa ha esordito nel campionato nazionale di B1. Un acquisto fortemente voluto dallo staff tecnico e soprattutto da coach Raffaella Pericolo che ben conosceavendoci giocato insieme sia in B2 che in B1. “Sono tornata in una Società che reputo tra le migliori nel panorama pallavolistico campano – queste le prime parole del neo acquisto biancorosso. E’ stata una scelta difficile da prendere in virtù dei vari impegni familiari, ma non ho potuto dire di no al Presidente Camerlengo e a coach Pericolo ai quali sono legata ...

